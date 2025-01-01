Anna möchte ihren unbekannten Vater zu ihrer Hochzeit einladenJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 14: Anna möchte ihren unbekannten Vater zu ihrer Hochzeit einladen
44 Min.Ab 12
Anna hat ihren Vater Raúl nie kennengelernt: Ihre Mutter hatte bei einem beruflichen Auslandseinsatz eine Affäre mit ihm und erfuhr erst bei ihrer Rückkehr in die Heimat, dass sie schwanger ist. Anna wusste von Beginn an über ihre Herkunft Bescheid und sehnt sich nun danach, ihren Vater endlich kennenzulernen. Außerdem hat sie einen Herzenswunsch: Er soll sie bei ihrer baldigen Hochzeit zum Traualtar führen. Wird Julia Raúl rechtzeitig finden?
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH