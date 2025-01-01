Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Spurensuche in den USA: Julia versucht, Marias Schwester zu finden

SAT.1Staffel 6Folge 4
Spurensuche in den USA: Julia versucht, Marias Schwester zu finden

Spurensuche in den USA: Julia versucht, Marias Schwester zu findenJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 4: Spurensuche in den USA: Julia versucht, Marias Schwester zu finden

45 Min.Ab 12

Maria (63) lebt im hessischen Philippsthal. Als Teenager erfuhr sie, dass sie ein Pflegekind ist und noch eine Schwester hat - Rosalinda (62), die offenbar von einem US-Ehepaar adoptiert wurde und seither in den Vereinigten Staaten lebt. Maria war am Boden zerstört und versuchte jahrzehntelang erfolglos, ihre Schwester zu finden. Nun hofft sie darauf, dass Julia bei ihrer Spurensuche in den USA mehr Glück hat.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen