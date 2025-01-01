Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Ruth sucht ihre jüngere Schwester Marina

SAT.1Staffel 6Folge 22
Ruth sucht ihre jüngere Schwester Marina

Ruth sucht ihre jüngere Schwester MarinaJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 22: Ruth sucht ihre jüngere Schwester Marina

45 Min.Ab 12

Als Ruth und ihre jüngere Schwester Marina 1963 in ein Berliner Kinderheim kommen, wurden sie getrennt untergebracht. Zuletzt trifft Ruth ihre Schwester, als sie 1975 aus dem Heim auszieht. Julia setzt alles daran, Marina zu finden. Auch Erika hofft auf Julias Spürsinn: Seit dem Mauerbau 1961 hat sie ihren Bruder Rudi nicht mehr gesehen, der mit dem Vater im Westen lebte. Da das DDR-Regime auch den Briefkontakt unterband weiß Erika nicht, was aus ihm geworden ist.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen