Ruth sucht ihre jüngere Schwester MarinaJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 22: Ruth sucht ihre jüngere Schwester Marina
45 Min.Ab 12
Als Ruth und ihre jüngere Schwester Marina 1963 in ein Berliner Kinderheim kommen, wurden sie getrennt untergebracht. Zuletzt trifft Ruth ihre Schwester, als sie 1975 aus dem Heim auszieht. Julia setzt alles daran, Marina zu finden. Auch Erika hofft auf Julias Spürsinn: Seit dem Mauerbau 1961 hat sie ihren Bruder Rudi nicht mehr gesehen, der mit dem Vater im Westen lebte. Da das DDR-Regime auch den Briefkontakt unterband weiß Erika nicht, was aus ihm geworden ist.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH