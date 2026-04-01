Zwangsadoption? Rocco sucht seine leibliche MutterJetzt ohne Werbung streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 11: Zwangsadoption? Rocco sucht seine leibliche Mutter
46 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12
Rocco wird 1981 in Görlitz geboren. Als er erfährt, dass er adoptiert ist, möchte er seine leibliche Mutter finden und stößt auf die zentrale Frage: Handelte es sich bei ihm um eine freiwillige Adoption oder um eine sogenannte Zwangsadoption?
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Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Endemol Shine Germany GmbH & © Season 2: Sat.1