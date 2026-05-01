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Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Schmerzhafte Erinnerungen: Caro vermisst ihre Mama seit 20 Jahren

SAT.1Staffel 13Folge 14vom 17.05.2026
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Folge 14: Schmerzhafte Erinnerungen: Caro vermisst ihre Mama seit 20 Jahren

45 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12

Seit über 20 Jahren hat Carolin ihre Mutter Khanittha nicht mehr gesehen. Carolins Vater lernt die Thailänderin in den 80er Jahren kennen. Kurz darauf ziehen sie nach Deutschland, heiraten und bekommen eine Tochter. Als die Ehe scheitert, erhält der Vater das alleinige Sorgerecht. Der Kontakt zu Carolins Mutter bricht kurz darauf komplett ab. Julia hilft Carolin dabei, ihre Mutter endlich wieder in die Arme zu schließen. Eine erste Spur führt das Team zurück nach Thailand.

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