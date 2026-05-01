Sehnsucht und Verzweiflung: Doreen sucht ihre SchwesterJetzt ohne Werbung streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 13: Sehnsucht und Verzweiflung: Doreen sucht ihre Schwester
45 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Doreen erfährt von ihrer Tante, dass sie eine Schwester namens Diana hat, die als Baby zur Adoption frei gegeben wurde. Sie konfrontiert ihre Mutter damit, aber diese schweigt bis zu ihrem Tod und gibt keine Antworten auf ihre drängenden Fragen. Doreens Sehnsucht nach ihrer Schwester wächst über die Jahre ins Unermessliche und daher bittet sie Julia verzweifelt um Hilfe. Die Suche führt über ein ehemaliges Notaufnahmelager für Menschen aus der DDR ins schöne Baden-Württemberg.
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Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Endemol Shine Germany GmbH & © Season 2: Sat.1