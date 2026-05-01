Eine heiße Spur: Hat Wilfried noch verschollene Geschwister?Jetzt ohne Werbung streamen
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Folge 15: Eine heiße Spur: Hat Wilfried noch verschollene Geschwister?
44 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12
Wilfried kommt 1964 zur Welt und lebt zunächst im Kinderheim. 1971 wird Wilfried offiziell adoptiert. Er wächst behütet als Einzelkind auf. Erst nach dem Tod seiner Adoptiveltern spürt er die Sehnsucht nach seiner leiblichen Familie. Doch er findet heraus, dass seine Mutter bereits verstorben ist. Aber gibt es irgendwo noch Geschwister? Auch Natascha sucht nach ihren Wurzeln, nachdem sie als Kind adoptiert wurde.
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Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Endemol Shine Germany GmbH & © Season 2: Sat.1