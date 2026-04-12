Familientragödie: Yvonne sehnt sich nach ihrem kleinen BruderJetzt kostenlos streamen
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Folge 9: Familientragödie: Yvonne sehnt sich nach ihrem kleinen Bruder
44 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12
Yvonne sehnt sich nach ihrem kleinen Bruder René. Nach einem Hausbrand im Jahr 1977 werden die beiden Geschwister voneinander getrennt. Alle Kinder werden gerettet, doch das Jugendamt gibt den sechs Monate alten René sofort zur Adoption frei. Für die vierjährige Yvonne ändert sich schlagartig alles: Auch sie kommt zu einer neuen Familie. Die Trennung von René belastet Yvonne bis heute. In ihrer Verzweiflung sucht sie Julias Hilfe. Und auch Ramona sucht nach ihrem Bruder Jens.
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Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-13: Endemol Shine Germany GmbH & © Season 2: Sat.1