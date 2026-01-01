Lieselotte sucht ihre Familie, die sie zuletzt 1963 gesehen hatJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 2: Lieselotte sucht ihre Familie, die sie zuletzt 1963 gesehen hat
45 Min.Ab 12
Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden 20.000 Sudetendeutsche aus dem tschechischen Brünn vertrieben, darunter auch die damals vierjährige Lieselotte, ihre Mutter und ihre zwei älteren Schwestern. Während des sogenannten "Brünner Todesmarschs" wird die Familie getrennt, Lieselotte kommt allein in Österreich an. Zufällig findet sie in den 50er Jahren heraus, dass ihre Familie noch lebt, 1963 sieht sie sie ein letztes Mal - dann verliert sich jede Spur.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH