Julia - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 001
Julia Schilling hatte eine schwierige Jugend. Geprägt von der Unruhe, die ihre spielsüchtige Mutter Christa zu ständigen Umzügen veranlasste, wähnt sich Julia jetzt beinahe im Paradies: Sie lebt in Afrika. Im Einklang mit der überwältigend schönen Natur setzt sie sich dort für den Schutz der Wildtiere ein und leitet "sanfte Safaris" für betuchte Touristen. Die Gäste für die Safaris werden ihr von einem nahe gelegenen, sehr mondänen Urlaubsressort, der "Lodge" vermittelt. Auf einer dieser Touren lernt sie Daniel Gravenberg kennen. Nicht wissend, dass er der Sohn einer reichen und einflussreichen Unternehmerfamilie ist, die auch die Lodge zu ihrem Eigentum zählt, verliebt sich Julia in ihn. Für Julia scheint sich plötzlich der Traum von der ganz großen Liebe zu erfüllen. Das Leben wäre perfekt. Doch ein tragischer Unfall mit Todesfolge zwingt Mutter und Tochter dazu, aus Südafrika zu fliehen, Obwohl beide unschuldig sind, gibt es jemanden, der ihnen diesen Unfall als Mord anhängen könnte: Jörg. Der wird sich allerdings erst sehr viel später zu erkennen geben. Christa und Julia finden bei einem alten Jugendfreund in Falkental Unterschlupf und versuchen die Vergangenheit in Afrika hinter sich zu lassen. Wahrend Christa froh ist, einer vermeintlichen Anklage entkommen zu sein, sehnt sich Julia nach ihrem kurzen Liebesglück zurück. Konnte sie sich doch nicht einmal von Daniel verabschieden.
