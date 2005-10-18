Julia - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 010
43 Min.Folge vom 18.10.2005Ab 6
Endlich finden sich Julia und Daniel wieder. Sie reden über ihre gemeinsame Zeit in Südafrika und genießen romantische Stunden voller Verliebtheit. Daniel bemerkt nicht, welches Spiel seine Mutter hinter seinem Rücken treibt. Auch Christa und Tobias erinnern sich an ihre frühere Liebesbeziehung.
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises