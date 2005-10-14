Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 1Folge 8vom 14.10.2005
Julia nimmt im Unternehmen der Gravenbergs einen Job als Assistentin von Andreas an. Daniel reagiert darauf sehr förmlich. Beide wollen sich ihre Gefühle füreinander nicht eingestehen, leiden aber darunter. Frederik und sein Vater versuchen ihren Streit zu begraben. Beim Angeln kommen sie sich wieder näher.

