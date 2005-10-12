Julia - Wege zum Glück
Folge 6: Folge 006
43 Min.Folge vom 12.10.2005Ab 6
Zu ihrer beider Überraschung sehen sich Julia und Daniel auf der Geburtstagsfeier von Daniels Großvater wieder. Sie versuchen miteinander zu reden, werden aber ständig unterbrochen. Von ihrem Kollegen Andreas erfährt Julia, dass Daniel der Sohn von Annabelle ist, von der Julia tief gedemütigt worden ist.
