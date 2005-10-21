Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 1Folge 13vom 21.10.2005
43 Min.Folge vom 21.10.2005Ab 6

Als sie sich heimlich küssen, werden Julia und Daniel von Andreas überrascht. Im Haus Gravenberg gibt es Neuigkeiten: Frederik beschließt spontan, doch noch ein wenig länger in Falkental und bei seinem Vater zu bleiben. Annabelle fällt es schwer, ihre Bestürzung darüber im Zaum zu halten.

