Julia - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 007
43 Min.Folge vom 13.10.2005Ab 6
Seit sie weiß wer Daniel ist, glaubt Julia nicht mehr an eine gemeinsame Zukunft. Aus Unsicherheit zeigt sie ihm daraufhin die kalte Schulter. Annabelle ist in Feierstimmung, weil Werner und Frederik nicht mehr miteinander reden und dadurch ihr Wunsch in Erfüllung zu gehen scheint, dass Daniel der neue Firmenchef wird.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises