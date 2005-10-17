Julia - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 009
43 Min.Folge vom 17.10.2005Ab 6
Julia und Daniel wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen, bis Daniel zu Julias Freude spontan die Initiative ergreift. Das Verhältnis zwischen Werner und Frederik wird immer besser. Nur Annabelle missfällt die neue Situation.
Julia - Wege zum Glück
