Julia - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 115
43 Min.Folge vom 07.04.2006Ab 6
Julia überredet Tobias, mit dem Vaterschaftstest zu warten. Sie ist glücklich bei dem Gedanken, dass Tobias ihr Vater sein könnte und weiß nicht, wie sie mit einer negativen Antwort umgehen würde. Werner bemüht sich, Eva wieder zu besänftigen und erklärt ihr sehr überzeugend bei einem Candlelight-Dinner, warum er wieder in der Manufaktur arbeiten muss. Julia bereitet Tobias eine große Überraschung. Als Annabelle merkt, dass Werner sich wieder ernsthaft in die Leitung der Manufaktur einmischen will, trifft sie eine ungeheuerliche Entscheidung.
Genre:Soap, Romanze
