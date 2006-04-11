Julia - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 117
Folge vom 11.04.2006
Im letzten Moment überkommen Annabelle Zweifel an ihrem teuflischen Plan. Julia erfährt, dass die Porzellanbrosche, an der sie derzeit arbeitet, Daniels Hochzeitsgeschenk für Marie werden soll und denkt an die Vergangenheit. Daniel nimmt sich vor, Marie, die den dubiosen Dr. Lonnemann aufsuchen möchte, zu begleiten. Annabelle gerät in Handlungsnot, denn der Schwindel um Maries Schwangerschaft droht nun endgültig aufzufliegen.
Julia - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze
