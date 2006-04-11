Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 117

TelenovelaStaffel 8Folge 12vom 11.04.2006
Folge 117

Julia - Wege zum Glück

Folge 12: Folge 117

43 Min.Folge vom 11.04.2006Ab 6

Im letzten Moment überkommen Annabelle Zweifel an ihrem teuflischen Plan. Julia erfährt, dass die Porzellanbrosche, an der sie derzeit arbeitet, Daniels Hochzeitsgeschenk für Marie werden soll und denkt an die Vergangenheit. Daniel nimmt sich vor, Marie, die den dubiosen Dr. Lonnemann aufsuchen möchte, zu begleiten. Annabelle gerät in Handlungsnot, denn der Schwindel um Maries Schwangerschaft droht nun endgültig aufzufliegen.

Telenovela
