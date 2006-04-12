Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 8Folge 13vom 12.04.2006
Julia genießt die Zeit mit Frederik und freut sich über Werners Versöhnungsangebot. Sie übernachtet erstmals bei Frederik in der Villa. Am nächsten Morgen kommt es jedoch zu einem unangenehmen Treffen zwischen Daniel und Julia am Frühstückstisch der Gravenbergs. Werner will endlich die Testamentsänderung durchziehen. Dr. Lonnemann schafft es, Daniel davon abzubringen, Marie ins Behandlungszimmer zu begleiten, und so ist er nicht dabei, als Marie eine folgenschwere Diagnose erhält.

