Julia - Wege zum Glück
Folge 5: Folge 110
42 Min.Folge vom 31.03.2006Ab 6
Julia kommt Silke überraschend zu Hilfe, als diese von Jörg angegriffen wird. Annabelle versucht alles, um Werner davon abzubringen, wieder regelmäßig in der Manufaktur zu arbeiten, jedoch ohne Erfolg. Julia findet Christas Abschiedsbrief und redet mit Tobias offen darüber, dass es sein könnte, dass er ihr Vater ist. Tobias überlegt, einen Vaterschaftstest machen zu lassen, um wirklich sicher zu sein. Werner spricht sich gegen die Stellenstreichungen aus, Annabelle versucht das zu verhindern.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises