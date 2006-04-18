Julia - Wege zum Glück
Folge 15: Folge 120
43 Min.Folge vom 18.04.2006Ab 6
Julia und Frederik schmieden Pläne für die Zukunft, endlich scheint sich für Julia wieder alles zum Guten zu wenden. Werner ist schockiert, als er erfährt, dass Annabelle hinter dem Betrug mit Maries vorgetäuschter Schwangerschaft steckt. Er stellt sie zur Rede und es kommt es zu einem folgenschweren Streit, in dem er Annabelle auffordert, das Haus und die Familie endgültig zu verlassen. Annabelle sieht für sich nun nur noch einen letzten Ausweg.
Julia - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze
6
