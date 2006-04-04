Julia - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 112
43 Min.Folge vom 04.04.2006Ab 6
Julia und Andreas sind sofort zur Stelle, als Silke in der Manufaktur plötzlich zusammenbricht. Als Andreas hört, dass Jörg gegenüber Silke handgreiflich geworden ist, beschließt er, sich Jörg vorzunehmen. Marie glaubt sich endlich am Ziel, sie scheint nun tatsächlich von Daniel schwanger zu sein, ganz zur Freude von Annabelle. Jörg will immer noch nicht akzeptieren, dass Silke ein Kind von ihm erwartet und drängt sie erneut, das Kind nicht zu bekommen.
Genre:Soap, Romanze
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises