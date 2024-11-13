Ehrenmord im SchrebergartenJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 106: Ehrenmord im Schrebergarten
22 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12
Der 17-jährige Sohn einer türkischen Familie verschwindet spurlos. Zuletzt wurde er in der Kleingartenanlage gesehen, in der die Familie einen Schrebergarten besitzt. Der Vater des Jungen zeigt den Kommissaren Blutspuren in unmittelbarer Nähe der Gartenlaube. Die türkische Familie ist in der Laubenkolonie alles andere als gern gesehen. Wurde der Jugendliche Opfer einer fremdenfeindlichen Bluttat?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1