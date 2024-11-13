Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Vergiftete Liebe

SAT.1Staffel 5Folge 107vom 13.11.2024
Vergiftete Liebe

Vergiftete LiebeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 107: Vergiftete Liebe

22 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12

Eine Biologin hat offenbar zuerst ihren schwerkranken Mann und dann sich selbst getötet. Dabei ging eines der Terrarien zu Bruch. Als sie den Tatort untersucht, wird Alexandra Rietz von dem entlaufenen Tier gebissen, einer südamerikanischen Kammspinne, deren Gift absolut tödlich ist! Den Kommissaren bleibt nur wenig Zeit, um das Gegengift zu besorgen. Können sie ihre Kollegin retten?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen