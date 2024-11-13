K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 108: Tatort: Sexparkplatz
22 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12
Ein erfolgreicher Schönheitschirurg wird auf dem Parkplatz erdrosselt, auf dem er regelmäßig anonymen Sex mit fremden Frauen hatte. Ein Spanner-Video beweist, dass sich das Opfer auch kurz vor seinem Tod hier vergnügt hat. Steckt seine letzte Sex-Partnerin hinter der schrecklichen Tat? Oder ist seine Ehefrau hinter die perversen Machenschaften ihres Mannes gekommen und hat sich grausam gerächt?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1