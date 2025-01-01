Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mutterinstinkt

SAT.1Staffel 5Folge 114
Mutterinstinkt

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 114: Mutterinstinkt

22 Min.Ab 12

Eine Geburtshelferin bekommt seit einigen Tagen anonyme Drohbriefe. Dann wird aus den Drohungen brutale Realität: Eine ihrer Kolleginnen wird kaltblütig niedergestochen. Aus der konfusen Vorgehensweise des Täters können die Kommissare keinen Rückschluss auf dessen Identität ziehen. Sie stehen vor einem Rätsel: Warum wurden die Geburtshelferinnen zur Zielscheibe der Gewalt?

