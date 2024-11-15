Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gefährliche Liebesspiele

SAT.1Staffel 5Folge 118vom 15.11.2024
22 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12

Im Hotel "Zur Kastanie" wird ein Toter im Poolbereich gefunden. Am Tatort deuten einige Hinweise darauf hin, dass sich das Opfer mit jemandem zu einem romantischen Stelldichein getroffen hat. Im Hotelzimmer des Mannes entdeckt Kommissar Naseband einige Gegenstände, deren Sinn sich ihm nicht erschließt.

