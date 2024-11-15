Gefährliche LiebesspieleJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 118: Gefährliche Liebesspiele
22 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
Im Hotel "Zur Kastanie" wird ein Toter im Poolbereich gefunden. Am Tatort deuten einige Hinweise darauf hin, dass sich das Opfer mit jemandem zu einem romantischen Stelldichein getroffen hat. Im Hotelzimmer des Mannes entdeckt Kommissar Naseband einige Gegenstände, deren Sinn sich ihm nicht erschließt.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
