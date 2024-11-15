Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 120vom 15.11.2024
22 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12

Ein Auktionator wird an seinem Wagen überfallen. Es stellt sich heraus, dass die Täter seine Frau entführt haben und der Überfall auf ihn eine missglückte Geldübergabe ist. Die Täter konnten mit dem Geld fliehen. Die Kommissare finden die entführte Frau und können sie befreien. Doch die befreite Geisel will bei ihrem Entführer bleiben: Sie ist vor ihrem eigenen Ehemann auf der Flucht ...

SAT.1
