Folge 120: Die Liebe einer Geisel
22 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
Ein Auktionator wird an seinem Wagen überfallen. Es stellt sich heraus, dass die Täter seine Frau entführt haben und der Überfall auf ihn eine missglückte Geldübergabe ist. Die Täter konnten mit dem Geld fliehen. Die Kommissare finden die entführte Frau und können sie befreien. Doch die befreite Geisel will bei ihrem Entführer bleiben: Sie ist vor ihrem eigenen Ehemann auf der Flucht ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1