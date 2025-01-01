K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 123: Helden des Alltags
22 Min.Ab 12
Beim Treffen einer Mittelaltergruppe wird ein Mann durch den Bolzen einer Armbrust schwer verletzt, vom Schützen fehlt jede Spur. Der Bolzen stammt von einem anderen Mitglied der Gruppe, das an diesem Tag jedoch nicht beim Treffen war. Als die Kommissare den Verdächtigen vernehmen wollen, machen sie eine grausame Entdeckung: Der mutmaßliche Täter liegt ermordet in seinem Garten ...
