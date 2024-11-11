Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 5Folge 124vom 11.11.2024
22 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12

Der Inhaber einer Massagepraxis wird niedergeschlagen und gefesselt vor das K 11 gelegt. Er hat eine Botschaft auf dem Rücken: "Sperrt mich ein, ich bin ein Vergewaltiger!". Doch der Mann bestreitet vehement, dass er jemanden vergewaltigt hat. Die Kommissare vermuten den Täter unter den Angestellten der Praxis. Undercover lässt sich Michael Naseband dort behandeln ...

SAT.1
