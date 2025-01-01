Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Geheimnis einer Pianistin

SAT.1Staffel 5Folge 134
Geheimnis einer Pianistin

Folge 134: Geheimnis einer Pianistin

22 Min.Ab 12

Eine junge Musikstudentin wird am helllichten Tag überfahren, der Täter flüchtet. Ein Augenzeuge sagt aus, dass der Wagen ungebremst auf das Opfer zugefahren ist. Es tauchen Fotos auf, die beweisen, dass die Tote ein heimliches Verhältnis mit ihrem verheirateten Professor hatte. Und sie war schwanger! Wollte sie alles auffliegen lassen und musste deshalb sterben?

