K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 137: Sexaffäre am Eliteinternat
22 Min.Ab 12
In einem Eliteinternat erstickt eine Schülerin qualvoll im Chemiesaal. Ihr Ex-Freund beschuldigt einen Lehrer. Mit ihm hatte die Tote angeblich eine Affäre. Der verheiratete Pädagoge weist die Anschuldigungen empört zurück. Jedoch gibt er zu, dass die Schülerin mehrfach versucht hat, ihn zu küssen. Hat der Lehrer die Beziehung zu seiner Schülerin auf grausame Weise beendet?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
