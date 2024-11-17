Vergewaltigung im PlattenbauJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 138: Vergewaltigung im Plattenbau
22 Min.Folge vom 17.11.2024Ab 12
Vergewaltigungsserie in einem Plattenbau: Der Täter hat bereits fünfmal zugeschlagen! Unter Verdacht gerät der Hausmeister des Blocks. Beim letzten Opfer kann ein Haar des Täters gesichert werden. Es passt zur DNA des Verdächtigen, doch der hat ein wasserdichtes Alibi. Michael Naseband zieht undercover in den Plattenbau, dann die nächste Vergewaltigung. Wieder entkommt der Täter. Die Ermittlungen bringen schließlich ein Netz krimineller Machenschaften ans Licht ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
