Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gefährliche Mutprobe

SAT.1Staffel 5Folge 139vom 17.11.2024
Gefährliche Mutprobe

Gefährliche MutprobeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 139: Gefährliche Mutprobe

22 Min.Folge vom 17.11.2024Ab 12

Ein kleiner Junge liegt mit einer akuten Quecksilbervergiftung im Krankenhaus. Die Kommissare suchen fieberhaft nach der Ursache für die Erkrankung. Zuletzt war der Schüler auf einem Schrottplatz. Hier finden die Kommissare jedoch nur geringe Rückstände von Quecksilber in alten Giftmülltonnen. Der Zustand des Jungen wird immer kritischer, er fällt ins Koma.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen