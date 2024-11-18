Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Easy Rider (2)

SAT.1Staffel 5Folge 144vom 18.11.2024
Easy Rider (2)

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 144: Easy Rider (2)

22 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12

Die Kommissare sind einer Bande von Sprengstoffdealern auf der Spur. Beim Zugriff ereignet sich ein dramatisches Unglück: Ein Verdächtiger stürzt nach einem Handgemenge mit Michael Naseband vom Dach eines Hauses. Als der Bruder des Verunglückten von dessen Tod erfährt, schwört er Rache. Er bringt Gerrit Grass in seine Gewalt und schmuggelt eine getarnte Bombe ins K11!

