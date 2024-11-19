K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 147: Bei Anruf: Mord
22 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 6
Die Angestellte eines Call-Centers wird an ihrem Arbeitsplatz erschlagen. Ihr Chef macht sich verdächtig, scheinbar hat er die junge Frau sexuell erpresst. Auch das Privatleben der Toten gibt Rätsel auf: Bis vor kurzem war die schöne Blondine noch ein brünettes Mauerblümchen. Als die Kommissare ihren Bekanntenkreis vernehmen, erleben sie eine Überraschung ...
