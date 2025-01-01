Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kurzer Prozess

SAT.1Staffel 5Folge 151
Kurzer Prozess

Kurzer ProzessJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 151: Kurzer Prozess

22 Min.Ab 12

Bombendrohung im Gericht: Der Prozess gegen einen mutmaßlichen Mörder muss unterbrochen werden - unmittelbar vor der Aussage der Kronzeugin! Kurz darauf verschwindet sie spurlos. Es handelt sich um die Ex-Freundin des Angeklagten. Sie will gesehen haben, wie er ihre Schwester umgebracht hat. Schon vor der Verhandlung hatte die junge Frau Ärger mit der Familie des mutmaßlichen Mörders.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen