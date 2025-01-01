Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 5Folge 156
22 Min.Ab 12

Der Geschäftsführer eines Callcenters wird vermisst. Seine Wohnung wurde völlig verwüstet. Unter Verdacht gerät ein wütender Kunde. Er wurde von der Firma des Vermissten um viel Geld betrogen. Eine Mitarbeiterin belastet die zweite Geschäftsführerin des Callcenters schwer. Falls ihr Kompagnon tot ist, gehört ihr die Firma alleine ...

SAT.1
