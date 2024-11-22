Tödliche LiebesdiensteJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 157: Tödliche Liebesdienste
22 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12
In einem Hinterhof wird die Leiche der 17-jährigen Saskia Büttner gefunden. Allem Anschein nach ist sie erstickt. Der Vater des Opfers fällt aus allen Wolken, als bei der Obduktion herauskommt, dass Saskia vor ihrem Tod noch Geschlechtsverkehr hatte - schließlich hatte sie keinen Freund. Im Zimmer der Toten finden sich außerdem Gegenstände, die auf ein geheimes Doppelleben schließen lassen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1