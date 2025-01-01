K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 158: Aus dem Sterbebett entführt
22 Min.Ab 12
Eine todkranke Frau wird von Einbrechern aus ihrem Haus entführt. Ihr Mann ist verzweifelt: Seine Frau hat Krebs im Endstadion und braucht dringend ihre Medikamente! Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Die Täter können schnell gefasst werden, doch sie behaupten, dass die Haustür bereits aufgebrochen war und sie die Frau nie gesehen haben ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
