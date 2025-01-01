Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Aus dem Sterbebett entführt

SAT.1Staffel 5Folge 158
Aus dem Sterbebett entführt

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 158: Aus dem Sterbebett entführt

22 Min.Ab 12

Eine todkranke Frau wird von Einbrechern aus ihrem Haus entführt. Ihr Mann ist verzweifelt: Seine Frau hat Krebs im Endstadion und braucht dringend ihre Medikamente! Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Die Täter können schnell gefasst werden, doch sie behaupten, dass die Haustür bereits aufgebrochen war und sie die Frau nie gesehen haben ...

