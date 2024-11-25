Lynn verzweifelt gesuchtJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 166: Lynn verzweifelt gesucht
21 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12
Ein Mann wird auf offener Straße ermodert. Kurz darauf meldet eine Frau ihren Ehemann und ihr Baby als vermisst. Die Beschreibung passt auf den Toten, aber von dem Kind fehlt jede Spur. Fatal, denn das kleine Mädchen leidet an Diabetes und braucht dringend Insulin. Die Frau gesteht, dass ihr Mann nicht der leibliche Vater des Kindes ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1