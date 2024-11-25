Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Lynn verzweifelt gesucht

SAT.1Staffel 5Folge 166vom 25.11.2024
Folge 166: Lynn verzweifelt gesucht

21 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12

Ein Mann wird auf offener Straße ermodert. Kurz darauf meldet eine Frau ihren Ehemann und ihr Baby als vermisst. Die Beschreibung passt auf den Toten, aber von dem Kind fehlt jede Spur. Fatal, denn das kleine Mädchen leidet an Diabetes und braucht dringend Insulin. Die Frau gesteht, dass ihr Mann nicht der leibliche Vater des Kindes ist.

