K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 168: Die Gorilla-Gangster
20 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12
Überfall auf einen Getränkemarkt: Die maskierten Täter schlagen bereits zum dritten Mal zu, wieder können sie flüchten. Wenig später wird das Fluchtfahrzeug gefunden. Von den Verbrechern fehlt jede Spur, doch diesmal haben sie zumindest Spuren im Wagen hinterlassen. Die sichergestellte DNA gehört zu einem Kind, das vor neun Jahren entführt wurde!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
