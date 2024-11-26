Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vater zwischen den Fronten

SAT.1Staffel 5Folge 171vom 26.11.2024
Folge 171: Vater zwischen den Fronten

22 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 12

Ein Familienvater wird erschossen aufgefunden. Seine Familie ist wegen des Erbes total zerstritten. Was niemand wusste: Der Tote hatte schon vor Monaten seine Tochter und seinen Sohn enterbt. Nur seine Witwe ist im Testament berücksichtigt. Doch sie hat eine Affäre mit dem besten Freund des Toten. Hat das heimliche Liebespaar den Mann aus Geldgier ermordet?

