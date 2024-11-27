K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 173: Mörderischer Blackout
22 Min.Folge vom 27.11.2024Ab 12
Eine junge Frau liegt erstochen in ihrer Wohnung. Im Schlafzimmer finden die Kommissare ihren betrunkenen Ehemann. Er kann sich an nichts mehr erinnern, doch er befürchtet, dass er im Rausch seine Frau getötet hat. Auch die beste Freundin der Toten verdächtigt den Ehemann. Er soll extrem eifersüchtig gewesen sein. Eine DNA-Analyse beweist seine Unschuld! Dann gibt es eine neue Spur ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1