Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Giftige Häppchen

SAT.1Staffel 5Folge 175vom 28.11.2024
Giftige Häppchen

Giftige HäppchenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 175: Giftige Häppchen

22 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12

Beim Pressetermin bricht der Verleger vor den Augen einer Polizistin tot zusammen. Alles deutet auf einen Herzinfarkt hin. Doch die Kommissare haben Zweifel. Und tatsächlich: Im Essen des Mannes wurde Gift gefunden. Der Tote hatte in seinem eigenen Verlag mehr als nur einen Feind.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen