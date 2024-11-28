K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 175: Giftige Häppchen
22 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12
Beim Pressetermin bricht der Verleger vor den Augen einer Polizistin tot zusammen. Alles deutet auf einen Herzinfarkt hin. Doch die Kommissare haben Zweifel. Und tatsächlich: Im Essen des Mannes wurde Gift gefunden. Der Tote hatte in seinem eigenen Verlag mehr als nur einen Feind.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1