K 11 - Kommissare im Einsatz

Dem Tode geweiht

SAT.1Staffel 5Folge 177
Dem Tode geweiht

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 177: Dem Tode geweiht

22 Min.Ab 12

Ein Familienvater wird in seinem Geschäft kaltblütig erstochen. Der Tote führte ein Doppelleben: Er spritzte Kokain, feierte die Nächte durch und hatte eine Geliebte. Seine Ehefrau wusste von all dem nichts. Bald kommt eine dritte Frau ins Spiel: Sie hat dem hoch verschuldeten Opfer vor kurzem 10.000 Euro überwiesen. Wofür war das Geld? Der Obduktionsbericht enthüllt: Der Tote war HIV positiv!

