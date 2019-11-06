Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Hauptgewinn: Porno - Dreh

SAT.1Staffel 5Folge 178vom 06.11.2019
Hauptgewinn: Porno - Dreh

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 178: Hauptgewinn: Porno - Dreh

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Pornodarstellerin liegt erdrosselt auf einem Parkplatz, an ihrer Kleidung finden sich Spermaspuren. Am Tatabend hatte sie einen Dreh mit einem Fan, der vor der Kamera versagt hat. Dennoch stammen die sichergestellten Spermaspuren von ihm. Hat er die junge Frau nach dem Dreh vergewaltigt und ermordet? Rechte: Sat.1

