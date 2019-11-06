Hauptgewinn: Porno - DrehJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 178: Hauptgewinn: Porno - Dreh
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Pornodarstellerin liegt erdrosselt auf einem Parkplatz, an ihrer Kleidung finden sich Spermaspuren. Am Tatabend hatte sie einen Dreh mit einem Fan, der vor der Kamera versagt hat. Dennoch stammen die sichergestellten Spermaspuren von ihm. Hat er die junge Frau nach dem Dreh vergewaltigt und ermordet? Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
