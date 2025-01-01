K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 181: Schnappschuss mit Leiche
22 Min.Ab 12
Schreckliche Entdeckung eines Fotografen: Auf den Bildern eines jungen Paares liegt im Hintergrund eine männliche Leiche! Die Kommissare fahren zu der Stelle im Römerwald, an der die Fotos gemacht wurden. Doch statt der vermeintlichen Leiche finden sie nur ein blutiges Stück Stoff. Kurz darauf meldet eine Frau ihren Verlobten als vermisst - zuletzt war er im Römerwald joggen ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1