K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 5Folge 185
K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 185: Liebe deine Nächste

22 Min.Ab 12

Eine vermögende Witwe wird erschlagen in der Waschküche eines Hotels aufgefunden. Am Abend zuvor war sie dort mit einem unbekannten Begleiter auf einem Fest. Laut Obduktion hatte sie kurz vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr. Anhand des DNA-Profils kann der Sexpartner ermittelt werden. Der verheiratete Mann gibt zu, eine Affäre mit der Toten gehabt zu haben. Doch sie war nicht die Einzige ...

SAT.1
