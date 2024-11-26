K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 187: Mord nach Rezept
22 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 12
Die Besitzerin eines Nobel-Restaurants erstickt in ihrem Büro, die Umstände ihres Todes sind unklar. Es gibt keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, einziges Indiz für einen Mord: Die Tageseinnahmen wurden gestohlen. Das Restaurant hat sich auf Kochen mit Stickstoff spezialisiert - wurde die Frau mit dem tödlichen Gas ermordet?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1